Путин дал интервью изданию «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

Президент Путин дал интервью изданию «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

Президент России Владимир Путин дал интервью изданию «Синьхуа» в преддверии визита в Китай. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

В письменном интервью глава государства отметил основные направления взаимодействия Москвы и Пекина, порассуждал о роли стран Глобального Юга в мировой политике и деятельности ряда международных организаций.

Путин также указал на недопустимость пересмотра итогов Второй мировой Войны и героизации нацизма, напомнил о подвигах советских и китайских солдат.

Путин пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября. В рамках визита он примет участие в нескольких политических встречах, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре.

