Путин рассказал о поддержке Пекина в вопросе незаконных санкций

Путин: Москва и Пекин единым фронтом выступают против незаконных санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин считают санкции в мировой торговле дискриминационными и в том числе на платформе БРИКС выступают единым фронтом против них. Об этом он заявил в интервью агентству «Синьхуа» в преддверии визита в КНР, текст опубликован на сайте Кремля.

«Противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств объединения и всей планеты», — указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень. По словам российского лидера, Китай стал для России безусловным лидером по объему двусторонней торговли. Он также назвал отношения России и Китая значимым и стабилизирующим фактором мировой политики.