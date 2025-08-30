Россия и Китай выступили в пользу реформы ООН

Путин: Россия и Китай выступают в пользу реформы ООН

Россия и Китай выступают в пользу реформы ООН, об этом в интервью «Синьхуа» заявил российский лидер Владимир Путин.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям», — подчеркнул президент.

Он уточнил, что Москва и Пекин выступают за демократизацию Совета Безопасности ООН за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. Путин отметил, что любые преобразования должны быть тщательно выверенными.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что предстоящий визит Путина в Китай станет важной вехой для двусторонних отношений. Он также добавил, что эта поездка станет манифестом в защиту мира.