Путин отметил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией

Путин: В России высоко ценят искреннее желание Си Цзиньпина развивать отношения

Президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству «Синьхуа» подчеркнул, что Москва очень ценит искреннее стремление председателя КНР Си Цзиньпина к всестороннему развитию отношений с Россией. Текст опубликован на сайте Кремля.

«В России высоко ценят искреннее желание главы китайского государства всесторонне развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с нашей страной», — заявил российский лидер.

Ранее Путин рассказал, что Си Цзиньпин подает пример всему миру, показывая, каким может быть взаимоуважательный диалог с зарубежными партнерами. Помимо этого, Путин отметил, что Си Цзиньпин «очень бережно относится к истории своей страны».