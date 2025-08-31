Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:57, 31 августа 2025Бывший СССР

Путин пообщался с Токаевым

Песков: Путин поговорил с президентом Казахстана Токаевым приеме ШОС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / Pool / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе приема для гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае поговорил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Путин] сидел [на приеме] также рядом с президентом Казахстана [Токаевым], тоже имели возможность переговорить», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

О чем именно разговаривали президенты, не уточняется.

Ранее Путин встретился на полях саммита ШОС с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В графике четырехдневного визита российского президента в Китай эти переговоры не были запланированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал возможность немедленной отправки войск на Украину

    Путин пообщался с Токаевым

    Флорист дала рекомендации к выбору букета на 1 сентября

    Канцлер ФРГ оценил сроки завершения конфликта на Украине

    В НАТО опровергли снижение расходов на вооружение

    На Украине появились сообщения о новом российском наступлении

    Бывшего депутата избили и ограбили в Подмосковье

    Появились новые подробности задержания футболистов-нелегалов

    В Одесской области впервые зафиксировали удар УМПК

    Стало известно место пребывания Путина в Тяньцзине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости