Путин пообщался с Токаевым

Песков: Путин поговорил с президентом Казахстана Токаевым приеме ШОС

Президент России Владимир Путин в ходе приема для гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае поговорил с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Путин] сидел [на приеме] также рядом с президентом Казахстана [Токаевым], тоже имели возможность переговорить», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

О чем именно разговаривали президенты, не уточняется.

Ранее Путин встретился на полях саммита ШОС с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В графике четырехдневного визита российского президента в Китай эти переговоры не были запланированы.