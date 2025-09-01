Путин назвал причину конфликта на Украине

Путин назвал попытки втянуть Украину в НАТО одной из причин конфликта

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин конфликта втягивание Украины в Североатлантический альянс странами Запада. Об этом глава государства заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

«Причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», — сказал Путин.

Он также добавил, что еще одной причиной конфликта стал госпереворот в Киеве в 2014 году, который, по словам Путина, был спровоцирован странами Запада.

Ранее Путин назвал условия для разрешения конфликта с Украиной. По словам главы государства, Украина должна быть нейтральной страной и не вступать в альянсы, что станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.