Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 1 сентября 2025Россия

Путин назвал причину конфликта на Украине

Путин назвал попытки втянуть Украину в НАТО одной из причин конфликта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин конфликта втягивание Украины в Североатлантический альянс странами Запада. Об этом глава государства заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трансляция выступления главы государства ведется в Telegram-канале Кремля.

«Причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», — сказал Путин.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он также добавил, что еще одной причиной конфликта стал госпереворот в Киеве в 2014 году, который, по словам Путина, был спровоцирован странами Запада.

Ранее Путин назвал условия для разрешения конфликта с Украиной. По словам главы государства, Украина должна быть нейтральной страной и не вступать в альянсы, что станет основой для долгосрочной стабильности в регионе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Трамп жив, Россия продвигается». Медведев сообщил плохие новости для Мерца и Макрона

    Экс-премьер России оценил возможность участия Зеленского в переговорах по Украине

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

    Раскрыт неприятный побочный эффект пышной растительности в интимных местах

    Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ на севере Украины

    Важность присутствия Путина на саммите ШОС объяснили

    Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес»

    Путин высказался об итогах встречи с Трампом

    Стало известно об обманном способе вербовки наемников ВСУ

    В Подмосковье ограничили работу алкомаркетов во дворах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости