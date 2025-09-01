Премьер Индии раскрыл позицию по Украине на встрече с Путиным

Моди заявил, что Индия поддерживает усилия по миру на Украине

Индия поддерживает усилия России по урегулированию конфликта на Украине и призывает искать пути для достижения мира. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

«Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира», — сказал премьер Индии.

При этом политик отметил, что Индия регулярно ведет обмен мнениями с российской стороной по вопросам, связанным с украинской повесткой.

Ранее стало известно о начале двухсторонних переговоров президента Росиии и премьер-министра Индии. Отмечается, что это первая личная встреча Путина и Моди в текущем году.