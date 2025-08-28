Ким Чен Ын вместе с Путиным посетит военный парад в Китае

Yonha: Ким Чен Ын посетит военный парад в Китае 3 сентября

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Пекин для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Парад состоится 3 сентября, в ходе церемонии будет продемонстрирована военная техника национального производства. Как отметил заместитель министра иностранных дел Китая Хун Лэй, на мероприятии ожидается 26 глав иностранных государств и правительств, в том числе российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом. По данным гонконгской газеты The South China Morning Post, европейские дипломаты планируют бойкотировать военный парад в Пекине из-за визита в КНР Путина. Отмечается, что руководители западных стран получили приглашения, но их обеспокоило присутствие российского президента.