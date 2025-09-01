Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 1 сентября 2025Россия

В зоне СВО высказались о влиянии переговоров на ситуацию на фронте

Участница СВО Лукина: Переговоры не влияют на ситуацию в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Переговоры по Украине не влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявила участница специальной военной операции (СВО), командир добровольческого отряда ОПЛОТ Лариса Лукина, ее слова приводит военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

По словам Лукиной, бои в зоне СВО будут продолжаться до тех пор, пока военные не выполнят поставленные президентом задачи.

Материалы по теме:
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

«Решение [о мирных договоренностях] обсуждается и обсуждалось, но мы уже узнаем по факту, когда решение будет принято. Но настраиваться на скорую победу [не стоит]», — высказалась Лукина о влиянии переговоров на ситуацию на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Украине следует устранить первопричины кризиса, а также восстановить баланс сил в сфере безопасности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условия для решения украинского конфликта. Он заявил, что нужно выполнить два пункта

    На Западе заявили о необходимости территориальных уступок со стороны Украины

    Путин начал переговоры с премьером Индии

    В зоне СВО высказались о влиянии переговоров на ситуацию на фронте

    Украину не упомянули в итоговой декларации стран ШОС

    Найден простой способ избавиться от многолетнего хронического стресса

    Российская предпринимательница обманула центр занятости ради субсидии

    Путин поздравил Мирзиеева

    Четверо детей попали в реанимацию во время отдыха на российском курорте

    На Украине назвали препятствие для задержания киллера бывшего спикера Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости