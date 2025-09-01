В зоне СВО высказались о влиянии переговоров на ситуацию на фронте

Участница СВО Лукина: Переговоры не влияют на ситуацию в зоне СВО

Переговоры по Украине не влияют на ситуацию на фронте. Об этом заявила участница специальной военной операции (СВО), командир добровольческого отряда ОПЛОТ Лариса Лукина, ее слова приводит военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

По словам Лукиной, бои в зоне СВО будут продолжаться до тех пор, пока военные не выполнят поставленные президентом задачи.

«Решение [о мирных договоренностях] обсуждается и обсуждалось, но мы уже узнаем по факту, когда решение будет принято. Но настраиваться на скорую победу [не стоит]», — высказалась Лукина о влиянии переговоров на ситуацию на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Украине следует устранить первопричины кризиса, а также восстановить баланс сил в сфере безопасности.