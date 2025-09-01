Силовые структуры
10:12, 1 сентября 2025Силовые структуры

VIP-вечеринка в элитном питерском ресторане закончилась в полиции

В Петербурге на вечеринке в элитном ресторане полицейские нашли наркотики
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полицейские прервали VIP-вечеринку в элитном ресторане Veter. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, ресторан находится на Мытнинской набережной, на носу парусника «Летучий голландец». Вечеринку там организовала известная предпринимательница. Однако силовики узнали, что на мероприятии есть запрещенные вещества, и пришли с обыском. При виде сотрудников 60-летний мужчина и его 59-летняя подруга скинули пакет с порошком, еще два свертка с марихуаной попытался выкинуть 22-летний гость. Нарушители попали на записи видеокамер.

На набережной для посетителей ресторана находился мобильный пункт медосвидетельствования. Всех с признаками наркоопьянения забрали в полицейский отдел для возбуждения административных и уголовных дел.

Ранее стало известно, что в Москве двух россиян задержали по подозрению в перевозке наркотиков.

