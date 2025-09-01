Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 1 сентября 2025Забота о себе

Врач рассказал об особенностях сна учеников начальной школы

Сомнолог Калинкин: В начальной школе потребность в сне гораздо больше
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

У учеников начальных классов, средней школы и старшеклассников разная потребность в сне, рассказал сомнолог Александр Калинкин. В беседе с RT он указал на особенность сна учеников начальной школы.

По словам Калинкина, в начальной школе потребность в сне гораздо больше. «Затем она постепенно снижается, и старшеклассники уже постепенно приближаются к величинам нормальной продолжительности сна — как у взрослого человека», — объяснил сомнолог. Он добавил, что, зная норму сна ребенка, родители могут сместить время его засыпания на более ранние часы и сделать утреннее пробуждение более легким.

Вернувшись из школы домой, без вреда для ночного сна ученик начальной школы может поспать, чтобы лучше себя чувствовать и выполнять домашнее задание. «Но все-таки такой дневной сон не должен быть очень продолжительным... Может быть, час-полтора», — заключил врач.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева объяснила, почему ночью возникают головные боли. Среди основных факторов риска она выделила апноэ во сне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    СБУ преследует Рамзана Кадырова. В чем его обвиняют?

    В Ингушетии нашли средневековую сенсацию

    Звезда «Склифосовского» рассказал об агрессии в США

    Лазарева раскрыла отношение к потере популярности

    Возвращенный с Украины житель Суджи рассказал об издевательствах в плену ВСУ

    Врач рассказал об особенностях сна учеников начальной школы

    Суд отменил арест российскому IT-предпринимателю по резонансному делу

    «Бурановские бабушки» сравнили «Евровидение» и «Интервидение»

    В РФС рассказали об улучшении общения с УЕФА

    Кейт Бланшетт в платье из перьев на Венецианском фестивале разочаровала пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости