Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:54, 1 сентября 2025Из жизни

Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

В США участница фестиваля Burning Man внезапно для себя родила дочь
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетФестиваль Burning Man

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

Женщина, которая не знала о беременности, родила ребенка на фестивале Burning Man в США. Об этом сообщает NBC News.

27 августа Кейла Томпсон ночевала вместе с мужем в трейлере на территории знаменитого музыкального фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне в штате Невада. Внезапно она ощутила сильную боль внизу живота. Спустя несколько часов она внезапно для себя родила здоровую дочь весом 1,6 килограмма в туалете трейлера.

Муж Кейлы сразу после родов выбежал из трейлера за помощью. Ему удалось быстро найти среди участников фестиваля медсестру-акушерку, педиатра и гинеколога, которые оказали помощь матери и новорожденной. Медики Burning Man доставили мать и ребенка в медицинский центр фестиваля, после чего их перевезли в больницу города Рино. Из-за ограниченности места в вертолете новорожденную доставили воздухом, а Кейла ехала в отдельной машине.

Томпсон рассказала, что не планировала ребенка и не подозревала о беременности, поскольку у нее не было никаких симптомов и видимых признаков. «Даже медсестры в больнице говорили: "Вы совсем не выглядите как беременная"», — отметила она.

Материалы по теме:
«Я уже давно не жалею себя» Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
«Я уже давно не жалею себя»Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
25 октября 2018
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

Ранее сообщалось, что жительница города Энчжоу, Китай, пришла к гастроэнтерологу из-за проблем с желудком и внезапно родила сына. Она рассказала, что не испытывала типичных симптомов беременности, таких как токсикоз, и даже продолжала ездить на электросамокате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В СССР за такое расстреляли бы». В России предложили ужесточить отбор контрактников на СВО. Причиной назвали мошенничество

    Падение россиянки из движущегося по дороге автобуса попало на видео

    Россиянка организовала незаконный выпуск банковских карт в отделении почты

    Сбежавшим из российского СИЗО террористам вменили еще одну статью

    Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

    Россиянин сумел выжить в драке после ножевого ранения в шею

    Сожители устроили поножовщину в Москве из-за необычной причины

    Военблогер из России «не поддержал энтузиазма» из-за замеченной на совещании карты Украины

    Раскрыта стоимость роскошного наряда Филиппа Киркорова

    В Азербайджане обвинили одну страну в запрете на вступление Баку в ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости