Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

Женщина, которая не знала о беременности, родила ребенка на фестивале Burning Man в США. Об этом сообщает NBC News.

27 августа Кейла Томпсон ночевала вместе с мужем в трейлере на территории знаменитого музыкального фестиваля Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне в штате Невада. Внезапно она ощутила сильную боль внизу живота. Спустя несколько часов она внезапно для себя родила здоровую дочь весом 1,6 килограмма в туалете трейлера.

Муж Кейлы сразу после родов выбежал из трейлера за помощью. Ему удалось быстро найти среди участников фестиваля медсестру-акушерку, педиатра и гинеколога, которые оказали помощь матери и новорожденной. Медики Burning Man доставили мать и ребенка в медицинский центр фестиваля, после чего их перевезли в больницу города Рино. Из-за ограниченности места в вертолете новорожденную доставили воздухом, а Кейла ехала в отдельной машине.

Томпсон рассказала, что не планировала ребенка и не подозревала о беременности, поскольку у нее не было никаких симптомов и видимых признаков. «Даже медсестры в больнице говорили: "Вы совсем не выглядите как беременная"», — отметила она.

Ранее сообщалось, что жительница города Энчжоу, Китай, пришла к гастроэнтерологу из-за проблем с желудком и внезапно родила сына. Она рассказала, что не испытывала типичных симптомов беременности, таких как токсикоз, и даже продолжала ездить на электросамокате.