Жонглировавшего ежом мужчину задержали на школьной линейке в российском городе

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Академгородке Новосибирска сотрудники полиции задержали мужчину, жонглировавшего живым ежом. Об этом пишет Mash Siberia в Telegram.

По информации издания, во время праздника бородатый мужчина в шляпе и черном плаще пытался играть с окружающими, разбрасывал вокруг себя мячики и раскладывал на бордюре глиняные поделки. На приложенных к посту кадрах видно, как его скручивают несколько правоохранителей.

Как выяснилось, из-за трех штанов, которые в рамках номера нужно было периодически переодевать, задержанного перепутали с эксбиционистом. Кроме того, ежик оказался ручным, его судьба неизвестна.

По словам мужчины, во время задержания он кричал из-за старой травмы позвоночника. В свою очередь, местные жители пишут, что он является сотрудником одного из институтов, который часто выступает с жонглированием возле фонтана в Академгородке.

Ранее в Туве дети задержали мужчину, который проник в женский туалет местной школы и показывал девочке половые органы. Прибывшим на место полицейским он заявил, что ученица видела все случайно.

