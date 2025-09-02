Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:49, 2 сентября 2025Путешествия

Авиакомпании «Ангара» захотели запретить полеты после крушения Ан-24

«Известия»: Авиакомпании «Ангара» захотели запретить полеты после крушения Ан-24
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Администрация г. Тында / РИА Новости

Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты по результатам проверки после крушения ее самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом написали «Известия» со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Виктора Гулина в Росавиацию.

После трагедии Ространснадзор провел проверки «Ангары» и нашел массовые нарушения, что грозит прекращением ее полетов. В публикации отмечается, что «директивы летной годности не выполнялись, а часть работ по техобслуживанию проводилась с нарушением технологий или фиктивно».

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

Кроме того, были установлены факты полетов воздушных судов с неисправностями. Однако решения по аннулированию сертификата компании пока нет.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс ХабаровскБлаговещенскТында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. На борту были 6 членов экипажа и 42 пассажира. На месте падения самолета нашли бортовые самописцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости