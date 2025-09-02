Болгария отказалась расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Желязков: Болгария не будет расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Болгария отказалась расследовать инцидент со сбоями в работе навигации у самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Росен Желязков, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

По его словам, помехи в работе GPS не являются редкостью и представляют из себя «одно из последствий» военных конфликтов. Политик отметил, что для проведения расследования нет оснований.

«С начала войны на Украине мы стали свидетелями того, что называется электронной войной. Эти помехи не нацелены на конкретный самолет», — сказал Желязков.

Ранее инцидент с самолетом фон дер Ляйен прокомментировал президент США Дональд Трамп. «Никто не знает, откуда это взялось. Ее лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это неплохо», — сказал он.