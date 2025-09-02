Трамп: Фон дер Ляйен лишили возможности пользоваться телефоном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со сбоем в работе системы навигации у самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.

«Никто не знает, откуда это взялось. Ее лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это неплохо», — сказал он.

По его словам, подобная ситуация может когда-нибудь произойти и с ним, и он был бы «очень этому рад». Трамп фактически оставил без ответа вопрос о возможной причине сбоя навигации у самолета главы ЕК.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предположения о том, что российские средства радиоэлектронной борьбы заглушили сигналы самолета, в котором находилась фон дер Ляйен. Он указал, что Москва не имеет отношения к проблемам в навигационной системе.