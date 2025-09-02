Причастность России к инциденту с самолетом с фон дер Ляйен опровергли

Данные о причастности РФ к инциденту с самолетом с главой ЕК оказались фейком

В некоторых иностранных СМИ и Telegram-каналах начало распространяться сообщение, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заглушили все сигналы самолета, в котором находилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Изначально материал на эту тему опубликовала газета The Financial Times, после чего его подхватили и другие ресурсы, в том числе украинские.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг предположения о том, что данный инцидент связан с Россией. Он указал, что Москва не имеет отношения к проблемам в навигационной системе следовавшего в Болгарию борта, на котором была фон дер Ляйен.

Как указал военный эксперт Алексей Леонков, российских комплексов радиоэлектронной борьбы нет около болгарского Пловдива, где 31 августа должен был приземлиться самолет фон дер Ляйен, однако там есть украинские и румынские, используемые для противодействия беспилотникам. По его мнению, именно они могли стать причиной сбоя систем GPS на борту, из-за которого пилотам пришлось сажать судно по бумажным картам.

«Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта», — отметил он, добавив, что это мог быть и программный сбой, «которые происходят периодически с системами GPS по всему миру».

Также специалист не исключил, что ситуацию с самолетом главы ЕК просто придумали или попытались выдать штатный случай за вмешательство Москвы. Тем более что сервис Flightradar24 сообщил, что самолет с фон дер Ляйен не сталкивался со сложностями в работе GPS, несмотря на данные о сбое навигации при посадке. «Мы можем сказать на основе наших данных: транспондер самолета с Урсулой фон дер Ляйен на борту сообщал о хорошем качестве сигнала GPS с момента взлета до посадки», — указано в сообщении.

Возможную кибератаку, которая могла бы исходить из РФ, опроверг глава МИД Болгарии Даниэль Митов. По его словам, сбой в работе GPS не связан с этим. В результате в Болгарии отказались проводить расследование по данному факту.

«Помехи исходят из Хельсинки, через Черное море, из Еревана, Тбилиси, с Кипра, из Сирии и до самого Триполи. Такое происходит каждый день. Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию... Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами», — заявил премьер-министр страны Росен Желязков, который уточнил, что ЕК направляла Болгарии информацию, что сбой якобы вызвало «вмешательство России».

Данную информацию, помимо украинских ресурсов, подхватили некоторые российские СМИ со ссылкой на The Financial Times. В частности, материалы появились у MK.RU, NEWS.ru и РБК. Однако позже эти данные были опровергнуты.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».