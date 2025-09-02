Россия
10:25, 2 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Дачников предупредили о наказании за нарушение нового закона о садоводстве

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Новый закон о садоводстве и огородничестве направлен на защиту прав граждан, упорядочивание использования земель и предотвращение злоупотреблений ими, рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Никита Чаплин. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Чаплин разъяснил, что согласно изменениям собственник садового или огородного земельного участка не вправе отчуждать его отдельно от расположенных на нем жилого дома, садового дома, хозяйственных построек и гаража. Эта норма направлена на предотвращение спекуляций землей и защиту интересов добросовестных владельцев, а также на сохранение целостности имущественных комплексов, добавил он.

«Запрещается ведение гражданами садоводства на землях сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями, а также на землях населенных пунктов в границах территориальных зон, в которых не допускается ведение гражданами садоводства. Аналогичные ограничения установлены и для огородничества», — отметил депутат.

Что касается ответственности за нарушения, то она будет определяться в соответствии с действующим земельным и градостроительным законодательством, указал Чаплин.

«Несоблюдение новых требований, в частности, запрета на раздел участков или их отчуждение без построек, может повлечь административную ответственность, а в некоторых случаях и признание сделок недействительными», — разъяснил депутат.

Ранее сообщалось, что в стране с 1 сентября начали действовать уточненные признаки неиспользования земельных участков в поселениях и садоводческих хозяйствах. Если земля долго не используется, ее могут изъять.

