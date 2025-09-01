Экономика
00:10, 1 сентября 2025Экономика

У Россиян начнут отбирать неиспользуемую землю

Вступило в силу постановление о при знаках неиспользованных земель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Ковалев / РИА Новости

С 1 сентября 2025 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 31 мая 2025 г. № 826, которым утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков.

С этого момента на участках, выделенных под строительство, здания должны появиться в течение пяти лет, а под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) — в течение семи лет. Если этого не произойдет, землю могут отобрать. Также основаниями для изъятия земли могут стать захламление более 50 процентов территории отходами или мусором, если проблема не устранена в течение года с момента выявления, ненадлежащее содержание зданий, отсутствие окон в постройках, а также зарастание участка сорняками: если более половины площади покрыты растительностью выше одного метра на протяжении года.

Еще с сентября вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Теперь будет запрещено устраивать на дачах коммерческие объекты (бани, хостелы, кафе и другие), оказывать на участке платные услуги (например, работать парикмахером или массажистом), организовывать производство с дальнейшей продажей полученной продукции (например, тепличные комплексы или питомники), использовать дачный участок для складирования и хранения товаров, которые предназначаются для дальнейшей продажи.

Выращивание овощей, фруктов и содержание домашней птицы для личных нужд остаются разрешенными, при условии отсутствия неудобств для соседей. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей.

