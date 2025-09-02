Евросоюз и НАТО предупредили о катастрофе после окончания СВО

Полковник в отставке Макгрегор: Окончание СВО обернется крахом ЕС и НАТО

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что окончание специальной военной операции (СВО) России на Украине может обернуться крахом Европейского союза и НАТО. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала GBNews.

Макгрегор рассказал, что однажды его спросили о событиях, которые произойдут после окончания конфликта. «Я сказал: "Это будет концом НАТО". <…> Я думаю, что все пойдет прахом», — подчеркнул он.

Аналитик добавил, что его предположение о катастрофе может относиться и к Евросоюзу, который находится в хрупком положении.

Ранее Макгрегор усомнился в эффективности помощи президента США Дональда Трампа Украине. «Оружие, которое мы передаем НАТО для отправки на Украину, не окажет существенного влияния на Россию, если вообще окажет хоть какое-то влияние», — написал он.