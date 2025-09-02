Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал о программе ремонта проселочных дорог

Андрей Воробьев осмотрел ремонт дорог в Зарайске и пообщался с жителями

В Московской области продолжается реализация программы капитального ремонта проселочных дорог. В регионе без асфальта остаются 15 400 километров из общего объема 45 000 километров дорожной сети — это щебеночные и грунтовые участки, которые обеспечивают транспортную доступность для многих деревень и поселков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил деревню Мендюкино в муниципальном округе Зарайск, где проверил ход работ и пообщался с местными жителями. В этом населенном пункте планируется обновление четырех дорог протяженностью 2,4 километра в текущем году, а в следующем — еще пяти участков общей длиной 2,3 километра. Новая дорожная инфраструктура позволит более 250 многодетным семьям круглогодично добираться до своих участков.

«В свое время был большой запрос в наших округах, особенно в сельских территориях, на программу капитального ремонта с устройством твердого покрытия. И один из населенных пунктов, который мы в нее включили — Мендюкино. Здесь для многодетных строятся дома, делается вся инженерная инфраструктура», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что помимо строительства крупных региональных и федеральных трасс, для властей важно обеспечить доступность малых населенных пунктов.

По словам Воробьева, на программу модернизации проселочных дорог в бюджете предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. Он отметил, что полностью асфальтировать все участки сразу невозможно, но работа будет продолжаться поэтапно с учетом приоритетов.

В муниципальном округе Зарайск на 2025 год запланирован ремонт 12 объектов общей протяженностью 7,8 километра. Работы на пяти из них (2,2 километра) уже завершены — это улица Советская в деревне Карино, подъезды к деревням Малое Еськино и Дятлово-2, а также участок от трассы Зарайск — Кобылье до деревни Воронино. Остальные объекты планируют сдать до середины октября. В 2026 году в округе запланирована модернизация еще 14 дорог длиной 6,8 километра.

Староста деревни Мендюкино Екатерина Жукова напомнила, что около 30 лет назад здесь было выделено порядка 300 участков для многодетных семей.

«Когда я переехала сюда со своей семьей, помню, тогда здесь было болото, грязь, даже "Нива" проехать не могла. Участки находились в заброшенном состоянии, и люди не спешили переезжать», — рассказала она.

По словам Жуковой, в дальнейшем стали появляться коммуникации, началось активное строительство, а с реализацией дорожной программы улучшилась и общая благоустроенность территории.

В текущем году в Подмосковье планируется отремонтировать 481 проселочную дорогу общей протяженностью 211 километров. В числе участков — улица Первомайская в деревне Алферово (муниципальный округ Егорьевск), улица Луговая в Луховицах, а также дорога от улицы Восточной до СНТ «Ротор» в микрорайоне Львовский городского округа Подольск. Также обновления ждут дороги в деревне Степаньково и поселке Зеленоградский Пушкинского округа.

В 2026 году запланирован ремонт еще 539 проселочных дорог протяженностью 246 километров.

Всего в 2025 году на территории Московской области планируется обновить около 1500 участков общей длиной примерно 1500 километров, из которых более 1200 километров приходятся на муниципальные дороги, а свыше 300 километров — на региональные. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

