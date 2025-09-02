Из жизни
11:23, 2 сентября 2025

Мужчина забрался в чужой дом и взял у хозяйки кровь «для снижения стресса»

В Китае мужчина зашел в чужой дом, напал на хозяйку и взял у нее кровь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Китае преступник забрался в чужой дом и пустил хозяйке кровь, чтобы справиться со стрессом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в начале 2024 года в провинции Цзянсу. Мужчина по фамилии Ли проник в дом незнакомой женщины: он смог зайти внутрь без препятствий, поскольку дверь была не заперта. Он напал на жертву и усыпил ее при помощи платка, пропитанного анестетиками. После этого он взял у нее кровь, используя медицинский жгут и иглу.

За этим занятием его застал вернувшийся муж женщины. Он ударил злоумышленника чайником, чтобы обезвредить, но это не помогло: взломщик сумел убежать. После того как полиция поймала Ли, он объяснил, что целью было снижение стресса. «Мне просто нравится пробираться в чужие дома. Это доставляет мне острые ощущения и помогает снять напряжение», — сказал он.

Суд приговорил рецидивиста, имеющего предыдущие судимости за кражу, изнасилование и незаконное проникновение, всего к двум годам тюрьмы, что вызвало возмущение общественности в сети. Пользователи отмечают что приговор слишком мягкий учитывая предумышленный характер действий и психологическую травму жертвы. Напуганные соседи после инцидента массово установили камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Италии арестовали вора, который во время кражи зачитался книгой о древнегреческих богах. 71-летний домовладелец вышел из спальни и увидел, что вор сидит в кресле и читает роман Джованни Нуччи «Боги в шесть: "Илиада" в час аперитива».

