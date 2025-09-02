Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

Город Приморско-Ахтарск назвали самым экономным курортом для отдыха в сентябре

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые бюджетные направления для внутреннего туризма по России в сентябре 2025 года. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае назвали самым экономным курортом для отдыха. Средняя стоимость ночи здесь составляет 2206 рублей. На втором месте оказался муниципалитет Керчь в Крыму ― 2364 рубля. На третьем месте другой крымский курорт ― Саки со стоимостью проживания 2637 рублей в день.

В список также вошли Тамань (2715 рублей), Железноводск в Ставропольском крае (2922 рубля), приморский поселок Черноморское (2949 рублей). Поселки Краснодарского края: Кучугуры, Мезмай, Крымского полуострова: Николаевка, а также город Щелкино.

Ранее сообщалось, что десять российских курортов подорожают во время бархатного сезона в России. Самым дорогим местом для отдыха стало село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.