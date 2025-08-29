Путешествия
09:34, 29 августа 2025Путешествия

Названы десять дорогостоящих направлений для туризма в России

Село Абрау-Дюрсо назвали самым дорогим курортом для отдыха в сентябре 2025 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Десять российских курортов подорожают во время бархатного сезона в России. Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые дорогостоящие направления для туризма в сентябре 2025 года. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Село Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае оказалось самым дорогим местом для отдыха. Средняя стоимость проживания здесь достигла 8,5 тысячи рублей за три ночи. На втором месте оказался курорт Осташков в Тверской области ― 6,9 тысячи за пять ночей. На третьем месте карельский курорт Сортавала ― 6,4 тысячи за четыре ночи.

В список попали Суздаль во Владимирской области, Владивосток, поселок Каменномостский в Майкопском районе Республики Адыгея, село Архыз в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, а также Зеленоградск, Кострома и поселок Красная Поляна.

Ранее россиянам раскрыли стоимость отдыха на Черном море в бархатный сезон. Уточняется, что в сентябре и октябре отпуск на Черноморском побережье России и Абхазии будет стоить на 10-40 процентов ниже, чем летом.

