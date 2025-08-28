Россиянам раскрыли стоимость отдыха на Черном море в бархатный сезон

В сентябре стоимость отдыха на Черноморском побережье будет ниже на 10 процентов

В сентябре и октябре стоимость отдыха на Черноморском побережье России и Абхазии будет на 10-40 процентов ниже, чем летом. Цены на отпуск в бархатный сезон раскрыли специалисты туроператора «Алеан», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в Сочи во второй половине сентября проживание в отеле, работающем по системе «полный пансион», с подогреваемым бассейном, обойдется от 44 тысяч рублей на двоих на семь ночей. Самые бюджетные варианты в Лазаревском районе. А в Геленджике проживание в отеле с трехразовым питанием и бассейном будет стоить от 43 тысяч рублей на двоих на тот же срок.

«В Туапсе — от 37,8 тысячи рублей. В Анапе — от 29 тысяч рублей. На курортах Крыма полный пансион на двоих на семь ночей в отеле с бассейном обойдется в сумму от 34,4 тысячи рублей. В Абхазии — от 38,5 тысячи рублей», — указано в сообщении.

По системе «все включено» дешевле всего отдых обойдется в Анапе — 32,2 тысячи рублей, в Крыму стоимость такого формата отпуска начинается от 62,6 тысячи рублей, в Абхазии — от 68 тысяч рублей, в Сочи и Геленджике — от 84 и 72 тысяч рублей соответственно.

Ранее россиянам предложили выгодные туры по стране в сентябре от 43 тысяч рублей. В топ-5 направлений для бюджетного отдыха вошли Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия.