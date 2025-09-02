Экономика
15:20, 2 сентября 2025Экономика

Новую санкционную стратегию Евросоюза назвали болезненной

Экономист Григорьев: Евросоюз нацелил санкции на малозаметные китайские банки
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз располагает очень большим потенциалом вторичных санкций. Об этом заявил экономист Владимир Григорьев. Его процитировала радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что такие рестрикции направлены на тех, кто помогает России обходить введенные против нее ограничения. И для банков это может оказаться весьма болезненно. Кредитная организация, попавшая под вторичные санкции, теряет возможность проводить операции в евро. И если другие китайские банки будут с ней сотрудничать, то наказание может обрушиться и на них.

Как пояснил Григорьев, по всей видимости, сейчас Евросоюз выбрал стратегию введения рестрикций против малозаметных китайских банков.

По информации издания «Ведомости», один из последних китайских банков, готовых открывать корреспондентские счета российским неподсанкционным кредитным организациям, Heihe Rural Commercial Bank прекратил принимать платежи из России. Этому предшествовало введение европейских санкций против этой китайской кредитной организации, которую Брюссель обвинил в предоставлении услуг, подрывающих цель антироссийских ограничений.

