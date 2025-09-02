«Страна.ua»: Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном

Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия признался в содеянном. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Да, это я его убил», — подтвердил фигурант журналистам.

Он также заявил, что хочет, чтобы суд как можно скорее вынес ему приговор, после чего его обменяли на военнопленных. По словам мужчины, ему нужно поехать в Россию, чтобы найти тело своего сына.

Парубий был застрелен во Львове днем 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в убийстве экс-спикера Рады, информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.