Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:04, 2 сентября 2025Забота о себе

Пожилая женщина открыла для себя популярную секс-практику и столкнулась с проблемой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет 62-летней женщине, которая открыла для себя БДСМ и столкнулась с проблемой. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что несколько лет назад буквально влюбилась в секс-практику с доминированием и подчинением, но мужчины-ровесники не только не увлекаются БДСМ, но и отстраняются, стоит ей заговорить об этом. «Я очень хочу найти партнера, который принадлежал бы к моему поколению и разделял мои вкусы в постели, но начинаю беспокоиться, что этого может и не произойти. Есть ли какой-нибудь способ обсудить мои увлечения с мужчинами моего возраста, не вызывая у них паники?» — задалась вопросом она.

Юзвяк предложил женщине искать людей, увлекающихся подобными практиками, в соответствующих сообществах и в приложениях для знакомств, а также найти в своем городе БДСМ-клуб. «Некоторые люди считают, что первый контакт, связанный с сексом, задает определенный тон отношениям, и настоящая романтика потом невозможна. Это не так, но разумно управлять своими ожиданиями — не записывайте своего партнера по БДСМ сразу в мужья, отнеситесь к нему как к человеку, с которым возможна интимная связь», — рекомендовал он.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Также коуч посоветовал продолжать знакомиться с мужчинами, как и раньше, но аккуратно предлагать им БДСМ — не торопиться и подробно описывать свои интересы. «Будут люди, которым это неинтересно, и это нормально; они могут отступить в сторону. Оставайтесь оптимистичной и сосредоточенной на своем пути; на свете есть много мужчин, с которыми вы будете совместимы, нужно только найти их», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что в Германии БДСМ-госпожа перестаралась с удушением клиента, случайно погубила его и попала под суд. Во время сессии женщина привязала руки 53-летнего мужчины к его телу и подвесила его к потолку с помощью стальной цепи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мощный сигнал». В США назвали единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС вызовом для внешней политики Трампа

    В США указали на ложную уверенность Вашингтона в своем мировом лидерстве

    Евросоюз и НАТО предупредили о катастрофе после окончания СВО

    Пожилая женщина открыла для себя популярную секс-практику и столкнулась с проблемой

    Стало известно о больших потерях ВСУ из-за нехватки техники

    Раскрыто число въехавших в Россию с начала года украинцев

    Новые iPhone перестанут работать с сим-картами

    Кармен Электра похвасталась фигурой в микрошортах

    Зеленского обвинили в нежелании урегулировать конфликт дипломатией

    Оператор FPV-дрона повторил трюк Люка Скайуокера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости