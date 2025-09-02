Пожилая женщина открыла для себя популярную секс-практику и столкнулась с проблемой

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет 62-летней женщине, которая открыла для себя БДСМ и столкнулась с проблемой. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказала, что несколько лет назад буквально влюбилась в секс-практику с доминированием и подчинением, но мужчины-ровесники не только не увлекаются БДСМ, но и отстраняются, стоит ей заговорить об этом. «Я очень хочу найти партнера, который принадлежал бы к моему поколению и разделял мои вкусы в постели, но начинаю беспокоиться, что этого может и не произойти. Есть ли какой-нибудь способ обсудить мои увлечения с мужчинами моего возраста, не вызывая у них паники?» — задалась вопросом она.

Юзвяк предложил женщине искать людей, увлекающихся подобными практиками, в соответствующих сообществах и в приложениях для знакомств, а также найти в своем городе БДСМ-клуб. «Некоторые люди считают, что первый контакт, связанный с сексом, задает определенный тон отношениям, и настоящая романтика потом невозможна. Это не так, но разумно управлять своими ожиданиями — не записывайте своего партнера по БДСМ сразу в мужья, отнеситесь к нему как к человеку, с которым возможна интимная связь», — рекомендовал он.

Также коуч посоветовал продолжать знакомиться с мужчинами, как и раньше, но аккуратно предлагать им БДСМ — не торопиться и подробно описывать свои интересы. «Будут люди, которым это неинтересно, и это нормально; они могут отступить в сторону. Оставайтесь оптимистичной и сосредоточенной на своем пути; на свете есть много мужчин, с которыми вы будете совместимы, нужно только найти их», — заключил специалист.

