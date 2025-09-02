Путешествия
04:34, 2 сентября 2025

Раскрыто число въехавших в Россию с начала года украинцев

РИА Новости: С начала года в Россию въехали более 16 тысяч украинцев
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Более 16 тысяч украинцев посетили Россию с начала 2025 года. Из них в качестве туристов в страну приехали почти 60 человек, сообщает РИА Новости.

Так, всего границу пересекли 16225 граждан Украины. Большая часть из них — 15338 — совершали частные визиты. На деловые визиты пришлось 652 случая пересечения границы. Туризм своей целью назвали 57 человек.

Еще 21 украинец сообщил, что оказался в России транзитом. Уточняется, что 15475 человек прибыли в страну при помощи авиатранспорта, 705 — на автомобиле, а еще 45 — пешком.

Ранее украинки начали жаловаться на сбежавших за границу парней.

