Украинки начали жаловаться на сбежавших заграницу парней

«РВ»: Украинки жалуются на сбежавших в Европу молодых людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинки стали жаловаться, что молодые люди бросают их и уезжают в Европу после открытия границы. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на украинские ресурсы.

Отмечается, что украинские девушки столкнулись с трудностями после снятия запрета на выезд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не фиксирует массового выезда молодежи с Украины на фоне снятия ограничений на поездки за границу для мужчин от 18 до 22 лет.

До этого на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

