Мужчины в возрасте до 22 лет начали покидать Украину

Госпогранслужба Украины: Военнообязанные с 18 до 22 лет начали покидать страну

Молодые люди от 18 до 22 лет начали покидать Украину. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко в эфире телемарафона, трансляция доступна на YouTube.

«Пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины», — сказал он.

Это связано с вступлением в силу закона, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет. Вопрос о возможности выезда за границу для мужчин в возрасте 22 лет и младше с главой правительства обсудил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Береза призвал мобилизовать женщин и мужчин с 18 лет. По его словам, Украине, чтобы победить в конфликте и остаться государством, необходимо «объединить внутренние силы», а мобилизованных 18-летних можно использовать не на фронте непосредственно.