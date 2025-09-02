Путешествия
15:09, 2 сентября 2025Путешествия

Россияне массово заинтересовались перелетами в Китай

АТАГ: Интерес россиян к Китаю вырос в два раза после новости о безвизовом режиме
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россияне массово заинтересовались перелетами в Китай — спрос на бронирование отелей и билетов в КНР вырос в два раза после новости о безвизовом режиме. Об этом сообщил ТАСС директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

По его словам, количество броней можно будет оценить лишь 3 сентября, однако в настоящее время наблюдается рост интереса к поездкам в страну. Поисковых запросов о Китае стало больше в два раза. «В целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30 процентов и более», — сказал Брагин.

Он также напомнил, что раньше безвизовый режим для россиян действовал только при посещении острова Хайнань. Также без визы в стране можно было находится при транзите в третьи страны и после заполнения специальной формы. Однако мера действовала только в нескольких китайских регионах, подчеркнул директор АТАГ.

Ранее в МИД КНР сообщили, что Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан России с 15 сентября 2025 до 14 сентября 2026 года. В стране они смогут находится до 30 дней.

