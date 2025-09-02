Моя страна
Россияне выбрали новый главный курорт лета

Новороссийск стал лидером летнего отдыха у россиян
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Новороссийск возглавил рейтинг направлений по России с наибольшим приростом бронирований в летнем сезоне. Об этом сообщили аналитики национального туроператора «Алеан», передают «Известия».

Спрос на отдых в городе у Черного моря вырос сразу на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперты объясняют это удобной транспортной доступностью, улучшенной инфраструктурой и появлением современных отелей высокого уровня. При этом многие туристы стали выбирать Новороссийск не для короткой поездки, а для полноценного недельного отдыха с пляжами, экскурсиями и поездками на винодельни.

На втором месте оказались курорты Азовского побережья Краснодарского края. Рост бронирований в этом направлении составил 37 процентов. Здесь туристов привлекают более демократичные цены. Так, отдых в Ейском или Темрюкском районах обходится на 15-20 процентов дешевле, чем на Черном море.

Третью позицию занял Крым, показавший рост на 32 процента. Особенно востребованы оказались западное побережье полуострова и Феодосия, где семьи с детьми выбирают песчаные пляжи и отели «все включено».

В первую пятерку также вошли Дагестан (плюс 28 процентов) и Архыз (плюс 27 процентов). Первый привлек гостей сочетанием морского отдыха и горных маршрутов, а второй — живописными видами и мягким климатом.

Дальше в списке расположился Нижний Новгород (плюс 12 процентов), Ярославль и Суздаль (прибавили по 10 процентов). Эти города сделали ставку на фестивали и гастрономию. Турпоток на 9 процентов вырос в Мурманскую область, где туристов интересуют морские прогулки и возможность увидеть китов. Дальний Восток, несмотря на дороговизну, показал рост на 8 процентов. Этот регион становится все более популярным благодаря сочетанию пляжного, гастрономического и экскурсионного отдыха.

Ранее россияне назвали регионы страны, куда стоит поехать, чтобы увидеть красивую осень.

