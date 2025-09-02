Российская фигуристка рассказала о проблемах во время отпуска на Кубе

Фигуристка Леонтьева пожаловалась на еду и сервис во время отпуска на Кубе

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, рассказала о проблемах, с которыми столкнулась во время отпуска на Кубе. Об этом сообщает Sport24.

Она отметила, что на Кубе страдает сервис. «У нашего отеля четыре звезды, но было грязно. Здания пошарпаны, бегают собаки-дворняги по территории отеля. В столовой банально не было салфеток — максимум одна салфеточка, стаканы грязные, посуда грязная», — рассказала Леонтьева.

Леонтьева также пожаловалась на питание в отеле. «Не сказать, что я избалованная, я жила в общаге, всякое было. Но к такому я была не готова», — заявила фигуристка.

Ранее россиянка побывала на Кубе и поделилась советами, которые помогут туристам комфортно провести отпуск в пятизвездочных отелях. «Выжить будет сложно», — такой фразой описала путешественница свои впечатления от отдыха в Варадеро.