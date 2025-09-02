Российская школа отказала сыну участника СВО в зачислении в первый класс

В Хабаровске школа отказала сыну участника специальной военной операции (СВО) на Украине в зачислении в первый класс. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, администрация образовательного учреждения мотивировала свое решение отсутствием свободных мест.

После обращения в прокуратуру в школе создали дополнительные места для обучения детей. В частности, сын участника СВО был зачислен в первый класс.

Ранее в Бурятии дочь участника СВО отказались принять в первый класс музыкальной школы. После вмешательства прокуратуры образовательная организация поменяла свое решение.