Российские войска уничтожили спрятанный и защищенный от дронов танк ВСУ

РИА: Дроны ВС РФ уничтожили спрятанный танк Т-64 «Булат» ВСУ

Подразделение российских войск с помощью ударов дронами уничтожили в Сумской области спрятанный и защищенный от беспилотников танк Т-64 «Булат» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал офицер Вооруженных сил России с позывным «Витязь».

«Участвуя в расширении буферной зоны в Сумской области, [расчет] выявил и уничтожил украинский танк Т-64 "Булат". Бронемашина была оснащена пассивной антидроновой защитой, хорошо замаскирована и спрятана в лесу», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что для достижения цели операторам пришлось проявить высокое пилотное мастерство, маневрируя в условиях лесной местности и активной работы антидроновых установок.

Ранее на видео попало уничтожение замаскированного танка Leopard ВСУ под Купянском Харьковской области. Подбить боевую машину удалось при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и FPV-дронов.