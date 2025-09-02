Ценности
21:31, 2 сентября 2025

«Самая сексуальная автогонщица в мире» похвасталась прессом в откровенном бикини

Автогонщица Линдси Брюэр похвасталась прессом в откровенном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», похвасталась прессом в откровенном бикини. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя спортсменка предстала на размещенном кадре вместе со своей подругой блогершей Наташей Фискер. Так, Брюэр продемонстрировала фигуру в голубом раздельном купальнике и белых штанах, которые она приспустила с бедер. Ее близкая знакомая, в свою очередь, попозировала в черном бюстгальтере и джинсах с низкой посадкой.

В то же время можно заметить, что девушки распустили волосы и дополнили свои образы черными солнцезащитными очками. Вдобавок они надели золотые цепи с кулонами.

В августе водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес, которую в сети называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась в полупрозрачном корсете.

