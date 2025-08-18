Ценности
«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в полупрозрачном корсете

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес поделилась откровенными кадрами. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 544 тысячи подписчиков.

Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», снялась в полупрозрачном красном корсете. Предмет гардероба оказался оформлен чашками, которые частично обнажали грудь женщины, а также стразами и тонкими бретелями.

Кроме того, сетевая знаменитость надела синие джинсы с широкими декоративными дырами, нанесла на губы вишневую помаду и дополнила образ золотистыми украшениями.

Ранее в августе звезда с самыми идеальными ягодицами в мире, телеведущая Майя Джама позагорала в леопардовом бикини.

