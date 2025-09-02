Силовые структуры
Следователи попросили продлить арест оскорбившему защитников Отечества блогеру

Следствие требует продлить арест блогеру Арсену Маркаряну, оскорбившему защитников Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание пройдет в Таганском суде Москвы 3 сентября.

Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С ним была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки его задержали инспекторы ДПС.

Он подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по статье 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти. Дело возбуждено из-за видео, размещенного 25 февраля 2025 года, где он оскорбил память защитников Отечества.

