Силовые структуры
15:29, 25 августа 2025Силовые структуры

Следователи попросили арестовать оскорбившего защитников Отечества блогера

В Москве следователи просят арестовать блогера Маркаряна
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Каспаров Вадим / YouTube

В Москве следователи просят арестовать блогера Арсена Маркаряна. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Таганский суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте блогера Маркаряна.

Маркаряна задержали на пути в Белоруссию, куда его вез близкий друг. С ним была его гражданская жена. Маркарян пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки его задержали инспекторы ДПС.

Он подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества по статье 354.1 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Его также проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти. Дело возбуждено из-за видео, размещенного 25 февраля 2025 года, где он оскорбил память защитников Отечества.

В ходе допроса блогер вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали блогера Арсена Маркаряна. Он пытался сбежать из России, спрятавшись в багажнике.

    Все новости