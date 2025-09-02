ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества

Вооруженные силы (ВС) России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Зачистка Серебрянского лесничества практически на стадии завершения. Сформированы сразу несколько локальных огневых мешков», — сообщил источник агентства.

Ранее российский разведчик огневой поддержки одним точным выстрелом под дуло танка остановил прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве. За этот подвиг россиянина наградили орденом Мужества.

До этого расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанесли залповый удар по военным ВСУ в Серебрянском лесничестве. В результате было уничтожено более 30 украинских военных.