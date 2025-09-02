Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:24, 2 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Зачистка Серебрянского лесничества практически на стадии завершения. Сформированы сразу несколько локальных огневых мешков», — сообщил источник агентства.

Ранее российский разведчик огневой поддержки одним точным выстрелом под дуло танка остановил прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесничестве. За этот подвиг россиянина наградили орденом Мужества.

До этого расчеты реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Центр» нанесли залповый удар по военным ВСУ в Серебрянском лесничестве. В результате было уничтожено более 30 украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили беспилотниками по многоэтажкам в Ростове-на-Дону. Момент взрыва в жилом доме попал на видео

    Названы десять бюджетных направлений для туризма в России

    Россиянка высмеяла идущих на СВО под влиянием жен бойцов и поплатилась

    ВС России открыли новый участок фронта в Харьковской области

    Стало известно о ходе зачистки Серебрянского лесничества российскими войсками

    Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры за чашкой чая

    Длительность бабьего лета в Москве спрогнозировали

    «Ливерпуль» потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

    Переехавшая в США блогерша раскрыла главную трудность

    Анна Седокова пришла на концерт в облегающем платье с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости