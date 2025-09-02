Суд на Камчатке вынес приговор за одобрение Холокоста в интернете

Жителя Камчатки признали виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста

Жителя Камчатки признали виновным в реабилитации нацизма за одобрение холокоста в мессенджере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

Известно, что россиянина признали виновным в реабилитации нацизма. Житель краевого центра опубликовал в мессенджере несколько публикаций, которые, по данным лингвистической экспертизы, содержат положительную оценку холокоста — одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

«Приговором Камчатского краевого суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 354.1 УК России», — отметили в УФСБ.

Россиянина приговорили к лишению свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Ранее 48-летнюю россиянку приговорили к условному сроку за размещение видеозаписи, содержащей признаки реабилитации нацизма, на своей странице в соцсети. В мае 2022 года подсудимая разместила видео, опровергающее факт массового уничтожения евреев в Германии во время Второй мировой войны.