Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 2 сентября 2025Мир

Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи», касающиеся конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Белом доме.

«Я узнал много новых интересных вещей. Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете об этом», — сообщил американский лидер.

Он также подчеркнул, что хочет закончить конфликт на Украине как можно скорее. По его словам, он внимательно следит за действиями Москвы и Киева и готов принять меры в случае необходимости.

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине. «Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Эта война [на Украине] не имеет смысла. Я очень разочарован в президенте Путине», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В российском аэропорту в целях безопасности приостановили полеты

    Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп впервые показался перед публикой на фоне слухов о его смерти

    Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

    Карпин высказался о решении сменившего гражданство Сантоса выступать за Бразилию

    Пошлины Трампа повлияли на поставки российской нефти

    Трамп оценил развитие отношений России и Китая

    В Раде резко отреагировали на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

    Мерц высказался об отправке войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости