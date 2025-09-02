Трамп узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи», касающиеся конфликта на Украине. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Белом доме.

«Я узнал много новых интересных вещей. Я думаю, в ближайшие дни вы узнаете об этом», — сообщил американский лидер.

Он также подчеркнул, что хочет закончить конфликт на Украине как можно скорее. По его словам, он внимательно следит за действиями Москвы и Киева и готов принять меры в случае необходимости.

Ранее Трамп заявил, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине. «Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Эта война [на Украине] не имеет смысла. Я очень разочарован в президенте Путине», — сказал он.