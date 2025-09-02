Культура
10:21, 2 сентября 2025Культура

У звезды «Кадетства» отсудили машину за долг по микрозайму

У актера Головина отсудили машину за просрочку микрозайма под 99 процентов
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Микрокредитная компания (МКК) отсудила у актера Александра Головина, известного по ролям в сериале «Кадетство» и франшизе «Елки», заложенный им автомобиль. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По информации источника, МКК обратилась в суд из-за неуплаты артистом долга по микрозайму, который он взял под 99 процентов годовых. Изначально он должен был погасить неназванную сумму в течение 366 дней, но в итоге просрочил выплату более чем на год.

«Исковые требования об обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить и взыскать с Головина задолженность по кредитному договору. Обратить взыскание на заложенное имущество — автомобиль», — говорится в полученных документах.

Ранее сообщалось, что Головина уже второй раз за 10 месяцев объявили в розыск судебные приставы. Артист не оплатил автомобильные штрафы. Суммарно он должен оплатить 7,5 тысячи рублей за превышение скорости, вождение без ремня безопасности и нарушение требования знаков.

    Все новости