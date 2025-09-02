Силовые структуры
В Амурской области в ДТП с автобусом пострадали 19 человек

В Амурской области в ДТП с автобусом пострадали 19 человек, среди них есть дети
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

На трассе «Благовещенск — Свободный» в Амурской области столкнулись легковушка и автобус. В результате пострадали 19 человек, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Около 09:00 (03:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в Благовещенском округе на седьмом км автодороги "Благовещенск — Свободный" произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco», — говорится в сообщении.

Известно, что среди 19 пострадавших есть четверо детей. Их возраст не уточняется. Обстоятельства ДТП не сообщаются, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Ранее массовое ДТП произошло в Москве. В результате пострадали три человека.

