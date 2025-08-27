В Москве произошло крупное ДТП с пострадавшими

В Москве столкнулись несколько автомобилей, пострадали три человека

В Москве произошло крупное ДТП, пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в Telegram-канале.

Авария случилась на Кутузовском проспекте. Точное число автомобилей — участников ДТП не называется. В районе аварии движение затруднено, уточняется в сообщении.

Всего пострадали три человека. Одного госпитализировали в Боткинскую больницу, еще двух — в ГКБ имени Пирогова. Какой-либо другой информации, в том числе о причинах произошедшего, на данный момент нет.

