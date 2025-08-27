Россия
11:48, 27 августа 2025Россия

Россиянин напал на подростков из-за громкой езды на питбайках

В Подмосковье мужчина напал на подростков из-за громкой езды на питбайках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Подмосковье мужчина напал на подростков из-за громкой езды на питбайках. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах мужчина ругается матом на школьников, которые ездили по поселку. Одного из юношей он трясет за грудки.

По сведениям Baza, житель Подмосковья преградил юным питбайкерам путь. Он устроил истерику из-за того, что несовершеннолетние катались по поселку в ночное время и мешали владельцам коттеджей.

До этого в Уфе мужчину, рыдающего над телом не выжившего в ДТП сына-питбайкера, сняли на видео. 12-летний школьник столкнулся с внедорожником.

Еще раньше в Пензенской области пятеро взрослых и ребенок стали жертвами ДТП на трассе.

