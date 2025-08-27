Рыдания россиянина над телом попавшего в смертельное ДТП сына-питбайкера сняли на видео

В Уфе рыдающего над телом не выжившего в ДТП сына мужчину сняли на видео

Рыдания россиянина над телом сына-питбайкера сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

«Прости, пожалуйста», — произносит мужчина сквозь слезы, склонившись над телом подростка.

ДТП в Уфе произошло 26 августа. 12-летний подросток на питбайке столкнулся с внедорожником. Спасти школьника не смогли — он не дожил до приезда медиков. На фотографии с места происшествия видно лежащий на земле мотоциклетный шлем.

Ранее в Пензенской области пятеро взрослых и ребенок стали жертвами ДТП на федеральной трассе. Еще одному человеку удалось выжить, его госпитализировали.