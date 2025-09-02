В Британии анонсировали новые антироссийские санкции

Глава МИД Британии Лэмми: Новые санкции против России будут введены очень скоро

Дополнительные санкции Лондона в отношении Москвы будут введены «очень скоро». Новые антироссийские санкции анонсировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, передает Sky News.

Лэмми рассказал, что правительство Великобритании «сделало многое». В частности, был снижен максимальный размер цен на нефть, что, по его мнению, было «необходимо». Кроме того, по его словам, Лондон присоединился к «крупнейшему пакету санкций в мире» против России.

Глава МИД Соединенного Королевства добавил, что «не может комментировать дальнейшие санкции», но вскоре британская сторона объявит о новых ограничениях в отношении Москвы.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что Лондон проводит оценку боеготовности британских войск на случай возможной отправки на Украину в рамках гарантий безопасности после урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Британия вместе с Францией работает над концепцией военной миссии «коалиции желающих» на Украине.