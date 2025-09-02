Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 2 сентября 2025Мир

В Британии анонсировали новые антироссийские санкции

Глава МИД Британии Лэмми: Новые санкции против России будут введены очень скоро
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Дополнительные санкции Лондона в отношении Москвы будут введены «очень скоро». Новые антироссийские санкции анонсировал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, передает Sky News.

Лэмми рассказал, что правительство Великобритании «сделало многое». В частности, был снижен максимальный размер цен на нефть, что, по его мнению, было «необходимо». Кроме того, по его словам, Лондон присоединился к «крупнейшему пакету санкций в мире» против России.

Глава МИД Соединенного Королевства добавил, что «не может комментировать дальнейшие санкции», но вскоре британская сторона объявит о новых ограничениях в отношении Москвы.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что Лондон проводит оценку боеготовности британских войск на случай возможной отправки на Украину в рамках гарантий безопасности после урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что Британия вместе с Францией работает над концепцией военной миссии «коалиции желающих» на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон зафиксировал состояние застрявшей на пике Победы россиянки

    Якубович заявил о падении преступности из-за КВН

    «ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

    Реклама

    В Чечне отреагировали на предъявление СБУ нового обвинения Кадырову

    Румыния подняла в воздух истребители на границе с Украиной

    Боня показала снятую с дрона палатку Наговициной на пике Победы

    На Украине заметили МиГ-29 с копией российской умной бомбы

    Стали известны доходы арбитров в КХЛ

    ЦБ оценил необходимость еще большего ужесточения денежно-кредитной политики

    В российском регионе с участника СВО потребовали деньги за бесплатную услугу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости