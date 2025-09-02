Экономика
09:35, 2 сентября 2025Экономика

В России попросили не усложнять торговлю сигаретами

«Опора России» попросила не усложнять получение лицензии на продажу табака
Вячеслав Агапов

Фото: atlascompany / Freepik

«Опора России» попросила правительство не усложнять получение лицензии на торговлю сигаретами. Об этом со ссылкой на обращение к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и заместителю руководителя аппарата правительства РФ Сергею Вельмяйкину сообщает «Коммерсантъ».

Весной 2025 года правительство поддержало законопроект Минфина, который запрещает торговлю табаком без лицензии с 1 сентября 2026 года. Для ее получения площадь торговых точек должна составлять не менее 5 квадратных метров, а срок действия договоров аренды — от одного года. Последнее требование называют избыточным.

По данным «Опоры России», ужесточение ограничений станет серьезным барьером для работы небольших точек, которые пользуются краткосрочными договорами, не требующими регистрации. Новые требования могут привести к закрытию половины магазинов, полагает гендиректор DNA Realty Антон Белых. По его словам, часто арендуют не отдельное помещение, а часть. Оформление документов в этом случае — трудозатратный процесс, на который пойдут далеко не все собственники.

Как ранее отмечал замглавы Минфина Алексей Сазанов, разрешительные документы будут выдаваться на оптовую, развозную и розничную торговлю по принципу «один торговый объект — одна лицензия». Выдавать лицензии будут с 1 марта по 1 сентября 2026 года. Когда этот срок выйдет, торговать табачной и никотинсодержащей продукцией будет запрещено. Власти установят специальный переходный период, который продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года.

