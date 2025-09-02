В России попросили не усложнять торговлю сигаретами

«Опора России» попросила не усложнять получение лицензии на продажу табака

«Опора России» попросила правительство не усложнять получение лицензии на торговлю сигаретами. Об этом со ссылкой на обращение к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и заместителю руководителя аппарата правительства РФ Сергею Вельмяйкину сообщает «Коммерсантъ».

Весной 2025 года правительство поддержало законопроект Минфина, который запрещает торговлю табаком без лицензии с 1 сентября 2026 года. Для ее получения площадь торговых точек должна составлять не менее 5 квадратных метров, а срок действия договоров аренды — от одного года. Последнее требование называют избыточным.

По данным «Опоры России», ужесточение ограничений станет серьезным барьером для работы небольших точек, которые пользуются краткосрочными договорами, не требующими регистрации. Новые требования могут привести к закрытию половины магазинов, полагает гендиректор DNA Realty Антон Белых. По его словам, часто арендуют не отдельное помещение, а часть. Оформление документов в этом случае — трудозатратный процесс, на который пойдут далеко не все собственники.

Как ранее отмечал замглавы Минфина Алексей Сазанов, разрешительные документы будут выдаваться на оптовую, развозную и розничную торговлю по принципу «один торговый объект — одна лицензия». Выдавать лицензии будут с 1 марта по 1 сентября 2026 года. Когда этот срок выйдет, торговать табачной и никотинсодержащей продукцией будет запрещено. Власти установят специальный переходный период, который продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года.